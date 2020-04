Verkehrte Welt links und rechts der Donau. Vor zwei Wochen erst hat die Polizei in Neu-Ulm einen Rückgang um 9,2 Prozent bei den Straftaten verkündet. Jetzt hat das Polizeipräsidium Ulm seine Zahlen veröffentlicht, die in eine ganz andere Richtung gehen: plus zehn Prozent. Insgesamt hat die Polizei im gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums (Ulm, Alb-Donau, Biberach, Heidenheim, Göppingen) 40.207 Straftaten registriert oder 3692 mehr als im Jahr zuvor.

So unterschiedlich die Zahlen sind, so unterschiedlich hören sich auch die Interpretation an. Während der Polizeipräsident in Kempten, Werner Strößner, bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für Neu-Ulm unlängst davon sprach, insgesamt weniger Aggressivität und einen besseren Umgang der Menschen miteinander festzustellen, wird Ulms Polizeipräsident Bernhard Weber in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Mehr Rohheit, mehr Beleidigungen, mehr Sachbeschädigungen, das ist eine bedenkliche Entwicklung, der wir, die Polizei, uns entschieden entgegenstellen müssen, aber auch die gesamte Gesellschaft.“ Für die Polizei Ulm ist das der höchste Stand bei den Rohheitsdelikten seit zehn Jahren.

Darum ist die Zahl der Verbrechen in Ulm so stark gestiegen

Dennoch beruht die hohe Zunahme in erster Linie auf den Steigerungen bei Vermögens- und Fälschungsdelikten, bei Rauschgiftdelikten und vor allem beim Trickbetrug wie dem Enkeltrick oder den Anrufen falscher Polizeibeamter. Allein diese Zahl ist im vergangenen Jahr um 242 Prozent angewachsen – von 578 Fällen im Jahr 2018 auf insgesamt 1974 Fälle im vergangenen Jahr. Auch wenn nur 29 Fälle oder 1,5 Prozent erfolgreich waren, beläuft sich die Schadenssumme auf 1,7 Millionen Euro. „Die Täter bringen die Senioren um ihre gesamte Habe, um ihre Lebensleistung“, sagt Weber.

Hohe Zuwachsraten gibt es auch bei den Betäubungsmitteln, was mit einem erhöhten Kontrolldruck durch die Polizei erklärt wird. Die hat im vergangenen Jahr 475 Fälle mehr recherchiert als im Vorjahr, was einer Steigerungsrate von 18 Prozent entspricht. Allein beim Handel mit Drogen hat die Polizei viele Fahndungserfolge zu verzeichnen und die Zahl auf 563 Fälle gesteigert.

Auch die Aufklärungsquote ist gestiegen

Angehoben werden konnte auch die Aufklärungsquote, die mit 61,1 Prozent über dem Landesdurchschnitt liegt, der mit 60,8 Prozent allerdings nur geringfügig niedriger ist. Die hohe Quote sei umso erfreulicher, als sie trotz gestiegener Fallzahlen noch einmal gesteigert werden konnte. Angesichts der Personalsituation sei das ein Beleg für die hohe Motivation der Mitarbeiter, heißt es.

Erneut gesunken ist derweil der Anteil der Tatverdächtigen ohne deutschen Pass – und das bereits im fünften Jahr in Folge. Noch stärker zurückgegangen ist die Zahl der Asylbewerber unter den Tatverdächtigen – das ist ebenfalls der geringste Wert seit fünf Jahren. Der Anteil der Frauen liegt bei nur 22,7 Prozent.