Kollision Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht

Ulm / swp

Nach einer Unfallflucht in der Ulmer Stadtmitte sucht die Polizei nach einem älteren silberfarbenen Mercedes Benz der Baureihe 203. Hierbei handelt es sich um die sogenannte C-Klasse der Baujahre 2000 bis 2007. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte der Fahrer oder die Fahrerin des Mercedes im Zeitraum zwischen Donnerstag und Samstag die Frauenstraße von der Olgastraße her kommend in Richtung Karlstraße befahren. Aus noch ungeklärter Ursache streifte das Fahrzeug etwa auf Höhe des Hauses Frauenstraße 85 zwei geparkte Autos und beschädigte diese erheblich. Auch der Mercedes wurde bei der Kollision beschädigt, unter anderem brach der Außenspiegel an der Fahrertür ab und blieb an der Unfallstelle liegen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ulm-Mitte unter Tel. (0731) 188-33 12 entgegen.