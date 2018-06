Ermittlungen Polizei sucht mögliches Opfer einer Sexualtat

Ulm / Hans-Uli Mayer

Ein junger Syrer könnte für eine dritte Sexualstraftat verantwortlich sein – allerdings ist das mögliche Opfer unbekannt.

Anfang Mai hat die Polizei einen 23-jährigen Asylbewerber aus Syrien und dem dringenden Tatverdacht festgenommen, zwei Frauen angegriffen und unsittlich berührt zu haben. Nach dem Stand der Ermittlungen, könnte der junge Mann aber noch für eine weitere Sexualstraftat verantwortlich sein, die bislang aber nicht angezeigt worden ist.

Diesem Aufruf an das mögliche Opfer, sich mit den Behörden in Verbindung zu setzen, liegt die Aussage eines Zeugen zugrunde, der am 28. April beobachtet haben will, wie ein Mann und eine Frau zwischen Busbahnhof und Kobelgraben miteinander gerungen haben.

Wie die Polizei mitteilt, sei das Opfer bereits teilweise entkleidet gewesen. Als der Zeuge aufgetaucht war, habe der Täter von der Frau abgelassen. Die hat die Tat bislang aber nicht bei der Polizei angezeigt und ist namentlich auch nicht bekannt. Sie wird gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. (0731) 188-0 in Verbindung zu setzen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Täter in diesem Fall auch um den 23-jährigen Verdächtigen handeln könnte, der bereits wegen zwei anderer sexueller Angriffe auf Frauen in Untersuchungshaft sitzt – und zwar an den beiden aufeinanderfolgenden Tagen 29. und 30. April. Alle drei Tatorte liegen zwischen Busbahnhof und Kobelgraben.

Am 29. April soll sich der Mann an jenem Sonntagmorgen gegen 8 Uhr einer Frau mit offener Hose genähert haben. Im Bereich des Kräutergartens hatte er sie angesprochen und mehrfach unsittlich berührt. Die 28-Jährige konnte sich befreien und wegrennen.

Nur einen Tag später am 30. April ereignete sich dann die nächste Tat. An diesem Montag soll der Mann in der Fußgängerzone eine Frau angesprochen und in den Kobelgraben gelockt haben, wie es von der Polizei heißt. Auch diese Frau ist von ihm unsittlich berührt worden. Und auch diese Frau konnte sich befreien und flüchten. Allerdings hatten Zeugenbeschreibungen dieser Tat letztlich dazu geführt, dass der 23-Jährige in Günzburg festgenommen werden konnte.