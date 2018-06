Wahl Polizei löst Türken-Korso in Ulm auf

Polizei löst Türken-Korso in Ulm auf

Ulm/Neu-Ulm / edru

Nach Erdogan-Sieg feiern seine Landsleute hupend in der Stadt. Das hatte am Sonntag Konsequenzen.

Den Sieg des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan und seiner AKP bei den Wahlen am Sonntag haben in Ulm lebende Deutsch-Türken lautstark gefeiert. Etwa 50 Fahrzeuge waren laut hupend und Fahnen schwenkend im Bereich des Altstadtrings in Ulm unterwegs. Der Ulmer Polizei gelang es erst im dritten Anlauf, das Spektakel zu beenden.

Streifenbesatzungen aller Ulmer Reviere seien zwischen 21 und 23 Uhr unterwegs gewesen. Wie Claudia Kappeler von der Pressestelle gestern weiter schilderte, hätten sich die Beamten das Treiben erst einmal angeschaut, ohne gleich einzugreifen. Dann seien Autos angehalten und die Fahrer aufgefordert worden, das Ganze zu lassen. „Es hat offenbar niemanden interessiert.“ Daraufhin habe man neun Fahrer verwarnt – ebenfalls ohne Konsequenzen. „Die sind weitergefahren, haben weitergehupt.“ Fünf Fahrzeuge seien dann erneut gestoppt worden.

Die Polizisten hätten daraufhin veranlasst, dass die Autos abgestellt werden, und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Eigentümer hätten sich die Schlüssel später auf dem Revier wieder abholen können. So sei es mühsam gelungen, die mit dem Wahlsieg einhergehende Lärmbelästigung zu unterbinden.

„Wir haben im Prinzip die gleichen Maßstäbe angesetzt wie beim Autokorso deutscher Fußballfans am Samstagabend“, erklärte später Pressesprecher Wolfgang Jürgens. Mit einem Unterschied: „Es spielt auch eine Rolle, wie viele Teilnehmer ein Autokorso hat.“ Beim 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft seien in Ulm gut 500 Fahrzeuge unterwegs gewesen und somit mehr als die 50 nach der Türkeiwahl. Da gelte es abzuwägen, wie lange man dem Treiben zuschaue, ohne einzuschreiten. Jürgens: „Wir müssen die Belange der Teilnehmer und die Belange der Anwohner gegenüber stellen.“ Die einen wollten ihrer Freude Ausdruck geben, die anderen wollten ihre Ruhe haben.