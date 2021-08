Unmittelbar an der nach Norden erweiterten Kleingartenanlage im Örlinger Tal steht eine markante Eiche – mitten im geschützten Landschaftsgebiet. Vom Weg aus kann man deutlich sehen, dass ein bisher Unbekannter in Höhe einer geschnittenen Hecke zentimetertief rundum in den Stamm gesägt hat.

Dieter Fortmann vom BUND-Kreisverband Ulm ist erbost: „Das ist eine gezielte Zerstörung einer großen und gesunden Eiche auf städtischem Grund. Wir h...