Unfall Polizei fahndet weiter

Ulm / cl

Wo ist der Mann, der wie berichtet, vor rund zwei Wochen einen Radfahrer in der Frauenstraße zunächst angefahren, dann im Auto mitgenommen und schließlich zwischen Bach und Ringingen verletzt ausgesetzt hat? Das ist immer noch nicht klar. Mehrfach hat die Polizei versucht, den Besitzer des blauen Kangoo in seiner Wohnung anzutreffen, aber: „Er ist gerade definitiv nicht dort“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Bekannte des Mannes sollen jetzt dabei helfen, den 26-Jährigen zu finden. Der 30-Jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Inzwischen haben sich mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet, die gesehen haben, wie das Fahrrad in das Auto eingeladen wurde.