Kriminalität Polizei stellt Motorrad aus Shisha-Bar in Ulm sicher

Polizei stellt Motorrad aus Shisha-Bar in Ulm sicher

Ulm / hum

Bei einem Großeinsatz der Polizei am Mittwoch in einer Ulmer Shisha-Bar ist ein Motorrad sichergestellt worden.

Mit einem größeren Mannschaftsaufgebot hat die Polizei am Mittwochnachmittag in einer Shisha-Bar in der Frauenstraße ein Harley-Davidson-Motorrad sichergestellt.

Kontopfändung war nicht möglich

Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen drei Beschuldigte aus der Rockerszene, bei dem es um 62.000 Euro geht. Um für den Fall einer möglichen Verurteilung dem Geschädigten einen Ausgleich für den erfolgten Schaden bieten zu können, wurde jetzt das Motorrad beschlagnahmt, weil zuvor eine ausreichende Kontopfändung nicht möglich war.

Großes Polizeiaufgebot

Die Kräfte der Bereitschaftspolizei waren auch deshalb in größerer Stärke angetreten, weil es sich bei den Beschuldigten um Mitglieder der Rockerszene handelt, von denen zumindest zwei polizeibekannt sind.

