Gericht Politische Motive für Überfall

Ulm / swp

An Schwörmontag 2016 hat sich der innertürkische Konflikt mitten in der Ulmer Innenstadt Bahn gebrochen – und das auch noch am wohl wichtigsten Tag in der Stadt. Damals war am frühen Montagabend plötzlich ein Dutzend weitgehend vermummter Männer aus der Pfluggasse auf den türkischen Imbiss im Hafenbad zugestürmt – und hinterließ einen Scherbenhaufen.

Inmitten der wegen Schwörmontag belebten Innenstadt flogen Steine gegen den Cöfte-Laden, wobei die Schaufensterscheibe ebenso zu Bruch ging wie eine Leuchtreklame. Gäste wurden durch umherfliegende Scherben leicht verletzt, der Sachschaden wurde mit 8000 Euro beziffert. Nach einjährigem Prozess ist jetzt das Urteil ergangen, das für fünf Täter mit Strafen von weniger als zwei Jahren Haft endete, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Für zwei der Angeklagten endete der Prozess hinter Gittern. Bei ihnen wurden weitere Verurteilungen und Vorstrafen eingerechnet, weshalb die Gesamtstrafen nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden konnten.

Kurden gegen Türken

Der Hintergrund ist zweifelsfrei ein politischer. Die Angreifer gehören allesamt der eher linksgerichteten kurdischen Organisation Bahoz an, die Cöfte-Betreiber werden hingegen der rechten Osmanen-Gruppe zugerechnet. Die Auseinandersetzung in Ulm war kein Einzelfall. Vielmehr kam es vor allem 2016 bundesweit zu zahlreichen gegenseitigen Angriffen und Straftaten. Speziell der osmanische Boxclub steht im Verdacht, zumindest indirekt von der türkischen Regierung finanziert worden zu sein.

Der Prozess hat so lange gedauert, weil die Beweislage eher dünn war, und sich sowohl die Anklage wie später auch das Gericht in seiner Urteilsbegründung überwiegend auf Indizien stützte. Die seien aber so vielfältig und so aussagekräftig, wie der Richter jetzt erklärte, dass kein Zweifel an der Schuld der Angeklagten bestehe. Und das, obschon die Verteidiger rundweg auf Freispruch für die insgesamt sieben Angeklagten plädierten. Eindeutig belegbar sei beispielsweise, dass sich die Gruppe vor dem Sturm auf den Cöfte-Laden im Alten Friedhof getroffen habe.

Zwei Jahre straffrei geblieben

Warum es wegen des Straftatbestands des Landfriedensbruchs (die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit kann mit Strafen bis zu drei Jahren bestraft werden) dennoch bei vergleichsweise milden Strafen blieb, erklärte der Richter damit, dass alle Angeklagten seit dem Vorfall straffrei geblieben seien und eine Chance verdienten.