Rudolf Stadler hört am 31. Dezember offiziell als Ortsvorsteher auf. Sein Schreibtisch sei auch sonst so aufgeräumt gewesen am Ende eines Arbeitstags, betont er. Die anderen Fotos zeigen Stadler 1985 bei der Amtseinsetzung und 2005 vor dem alten Rathaus. © Foto: Matthias Kessler