Wohnungen Neubau an der Ulmer Moltkestraße ist bezugsfertig

Mit der Weststadt ist Neubau-Programm beendet

3 Wohnkomplexe hat die Stadt für die Unterbringung für anerkannte Asylbewerber geschaffen: In Wiblingen wurden Holzhäuser in Modulbauweise in den Eschwiesen gebaut. Dort wohnen rund 72 Menschen. In Böfingen, wo ebenfalls Häuser in Modulbauweise erstellt worden sind, wohnen in etwa 120. Sie alle werden von Helferkreisen betreut, „ohne die wir es nicht so gut schaffen würden“, lobt Werner Fischer die ehrenamtlichen Helfer. Es habe sich auch gezeigt, dass solche Wohneinheiten die Integration fördern.

1210 Asylsuchende und Geflüchtete leben derzeit in Ulm. Im Juni sind der Stadt 5 Neuankömmlinge zugewiesen worden, sagt Werner Fischer. Er rechne damit, dass Ende des Jahres etwa 1150 Asylsuchende in der Stadt leben.

79 Asylsuchende sind aus Südost-Europa. Die Zahl gehe stetig zurück. Vor eineinhalb Jahren seien es noch 320 gewesen.