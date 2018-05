Kommentar Harald John zur Forderung nach Mehrweg Plastik ist ein Auslaufmodell

Ulm / Harald John

Auf einmal werden die Alternativen sichtbar: Kunden in Ulmer Supermärkten packen Obst und Gemüse in Leinenbeutel statt in Plastiktütchen. Studenten arbeiten an einem city-weiten Pfandbechersystem. Und Cappuccino-Kapseln könnten künftig aus Holz sein.

Jahrzehntelang schien der Siegeszug der Plastikverpackung nicht zu stoppen, aber angesichts der dramatischen Situation in den Weltmeeren (aber auch der Belastung der Donau mit Plastikpartikeln) ist ein Umdenken alternativlos.

Deshalb ist es gut, dass die Stadtpolitik die Vermeidung von Plastikbergen anmahnt. Wenn etwa ein Ulmer Gastronom schildert, dass er an Schwörmontag einen ganzen Container voller dünner Becher entsorgen muss, weil es billiger ist, sie wegzuschmeißen als zu spülen, zeigt das den Ernst der Lage.

Natürlich müssen wir alle wieder lernen, auf die bequeme „To Go“-Kultur zu verzichten. Ein durchdachtes Mehrweg-System bei Ulmer Festen und Konzerten würde diese Umstellung erheblich erleichtern.