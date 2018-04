Aktion Plakataktion: Gesichter des Ehrenamts

Wiblingen / swp

Zusammen mit der Behindertenstiftung Tannenhof, den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden und dem Verein Phoenix wirbt die Freiwilligenagentur „Engagiert in Ulm“ ab Ende April drei Wochen lang mit einer Plakataktion für ein lebendiges Ehrenamt in Wiblingen. Zehn Portraits ehrenamtlicher Wiblinger Helfer sollen dem Ehrenamt ein Gesicht“ geben. Gestaltet hat sie Stephanie Duong. Am Freitag, 27. April, findet um 12 Uhr am Tannenplatz eine öffentliche Auftaktveranstaltung mit allen beteiligten Organisationen statt. Mehr unter www.engagiert-in-ulm.de.