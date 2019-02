Flexibler Arbeitsplatz Pilotprojekt: AOK Ulm will Bürofläche besser nutzen

Ulm / swp

Bei der AOK Ulm nimmt ein Teil der Mitarbeiter an einem betriebsinternen Pilotprojekt teil. Die Teilnehmer haben keinen festen Arbeitsplatz an einem fixen Standort mehr, viel mehr können sie per App täglich ihren Arbeitsplatz bestimmen, wie die Kasse mitteilt. Dauerhaft seien 30 Prozent der Schreibtische bei der AOK Ulm/Biberach aufgrund von Urlaub, Krankheit oder Fortbildung unbesetzt. Diese ungenutzte Fläche solle mit dem Projekt Arin (agile Raum- und Infrastrukturnutzung) effizienter ausgelastet werden. Dabei seien Arbeitsplätze etwa in einer Ruhezone, in der keine Gespräche oder Telefonate geführt werden, oder auch Besprechungszimmer buchbar. Für das Projekt hat auch Geschäftsführerin Sabine Schwenk ihr Büro geräumt.

Das 400 000 Euro teure Projekt, das nach dem Testlauf in der Region auf ganz Baden-Württemberg ausgerollt werden soll, wird vom baden-württembergischen Verkehrsministerium unterstützt.