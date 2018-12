Wettbewerb Physik und Technik stark vertreten

Ulm / swp

Mit insgesamt 64 Projekten haben sich 126 Kinder und Jugendliche aus der Region zur aktuellen Runde des Wettbewerbs „Jugend forscht“ angemeldet. Die Sieger werden beim Wettstreit auf regionaler Ebene der Innovationsregion Ulm in insgesamt sieben Fachgebieten ermittelt.

Die 54. Runde von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb steht unter dem Motto „Frag Dich!“. Aus der Bundesrepublik hat das über 12 000 junge Talente motiviert, selbst ein Forschungsprojekt zu erarbeiten und bei „Jugend forscht“ anzumelden. Das Land Baden-Württemberg liegt mit seinen zehn Regionalwettbewerben bei den Anmeldezahlen mit 1406 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bundesweit auf Platz 4.

Die Innovationsregion Ulm organisiert zum 16. Mal den Regionalwettbewerb „Jugend forscht“. Er wird am 22. und 23. Februar nächsten Jahres stattfinden, wobei es am zweiten Wettbewerbstag auch wieder für die interessierte Öffentlichkeit Gelegenheit geben wird, sich in der Donauhalle Ulm die Forschungsprojekte anzuschauen.

Zeit bis zum 13. Januar

Bei den diesjährigen Anmeldungen stechen mit jeweils 14 Arbeiten die Fachgebiete Physik und Technik hervor. Auch das Fachgebiet Arbeitswelt ist mit elf Projekten stark vertreten, gefolgt von Chemie mit zehn Forschungsarbeiten. Bei Biologie gehen sieben Teams an den Start und im Fachgebiet „Geo- und Raumwissenschaften“ wird unter fünf Projekten der Regionalsieg ausgemacht. Mathematik/Informatik ist in der neuen Wettbewerbsrunde nur mit drei Arbeiten vertreten. 41 Projekte sind in der Altersgruppe „Jugend forscht“ und 23 in der Sparte „Schüler experimentieren“ gemeldet.

Das Organisationsteam aus Mitarbeitern der Innovationsregion Ulm wartet nun gespannt auf den 13. Januar: Bis zu diesem Termin haben die Jugendlichen dann noch Zeit, ihre gemeldeten Projekte vollständig auszuarbeiten und abzugeben.

Können und Glück notwendig

Mit sehr viel Können, aber auch etwas Glück, werden sich die Besten des Regionalwettbewerbs für die nachfolgenden Landeswettbewerbe „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ qualifizieren. Und wer dann auch noch in der Altersgruppe „Jugend forscht“ die Nase beim Landeswettbewerb vorne hat, kann schließlich zum Bundeswettbewerb von 16. bis 19. Mai 2019 nach Chemnitz reisen.

