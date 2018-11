Lehrermangel Pflichtunterricht am Ulmer Einstein-Gymnasium fällt aus

Ulm / Beate Rose

Pensionierung, Arbeitsverbot wegen Schwangerschaft, Erziehungsurlaub: Am Einstein-Gymnasium fehlen in diesem Schuljahr Lehrer. Das hat gravierende Folgen.

Am Wiblinger Albert-Einstein-Gymnasium fehlen in diesem Schuljahr derart massiv Lehrer, dass teils der Pflichtunterricht ausfällt. „So eine Situation hatte ich noch nie“, sagt Schulleiter Bernhard Meyer. Dennoch: „Eine Notsituation ist nicht gegeben“, versichert Stefan Meißner, Pressesprecher des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen. Auch weil sich Schulleiter Meyer vehement bemüht, Ersatz zu finden und Lücken zu schließen.

Einer der Gründe für den aktuellen Lehrermangel an diesem Gymnasium ist, dass sechs Lehrer zum Ende des vergangen Schuljahres pensioniert wurden, schildert der Schulleiter. Dazu kamen drei Kolleginnen, die in Mutterschutz oder Elternzeit gegangen sind, und drei, die ein Sabbatjahr genommen haben. „Das war der planbare Teil“, sagt Meyer.

Zum Beginn des neuen Schuljahres kamen jedoch weitere Ausfälle dazu: Drei von insgesamt sieben Referendaren an der Schule wollten – aus persönlichen Gründen oder weil sie mit der Einstellungspolitik des Landes unzufrieden sind – ihre Arbeit nicht weiter fortführen. Dazu kamen nochmal fünf Kolleginnen, die Mutterschutz anmeldeten, teils mit sofortigem Arbeitsverbot. „15 sind weg“, fasst Meyer zusammen. Von insgesamt rund 100 Lehrern, die üblicherweise am Einstein-Gymnasium arbeiten. Das bedeutet: „Im Pflichtunterricht können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht alles erfüllen“, sagt Meyer. Nämlich in den Fächern Kunst, katholische Religion und Musik.

Gekürzt wurde zwar in allen Klassenstufen, das jedoch wiederum in einzelnen Klassen. „Eine Klasse innerhalb der Mittelstufe 7 bis 10 hat dann eben nur eine statt zwei Stunden katholische Religion“, verdeutlicht der Schulleiter.

AGs gestrichen

Um den Pflichtunterricht so weit es geht zu ermöglichen, hat Meyer AGs gestrichen. Der Unterstufenchor fällt dieses Schuljahr aus, ebenso die Handball- und die Astronomie-AG. In der AG Literatur/Theater wurden Kurse zusammengelegt. Was viele Schüler schade finden. Das haben jene Schüler Meyer gesagt, die sich in der Schülermitverantwortung (SMV) engagieren. Sie wünschen sich fürs nächste Schuljahr das gewohnte AG-Angebot zurück.

Was sagen Eltern zur Situation? „Wir sehen ja, dass sehr viel organisiert wird, und dass auch gar nicht so viel ausfällt“, sagt Tim Pietzcker, Elternbeiratsvorsitzender der Schule. Wie es zum Ausfall der Lehrer kam, sei für ihn eine „Verkettung teils nicht planbarer Umstände“ und letztlich „einfach Pech“. Die AGs seien zwar „nice to have“, wichtiger findet er jedoch, dass es Förderunterricht weiterhin gibt, etwa für die Unterstufe. Der soll für Gymnasiasten, die ihr Abitur ablegen werden, demnächst ebenfalls starten. Pietzcker: „Es gibt keine Beschwerden von Eltern, weil wir ja die Lösungswege sehen.“

Schule versucht, Lösungen zu finden

Um Eltern die Situation zu erklären, hat Schulleiter Meyer selbst oder sein Stellvertreter Robert Moll jeden Elternabend zum Schuljahresbeginn besucht. Und dabei eine Mutter gefunden, die die kirchliche Lehrerlaubnis für katholische Religion hat. Mittlerweile unterrichtet sie an der Schule. Weitere Lösungswege: Mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen gibt es Abordnungen. Das bedeutet, dass andere Ulmer Gymnasien, die sehr gut mit Lehrkräften versorgt sind, Lehrer stundenweise nach Wiblingen schicken. So konnte etwa der Ausfall des Deutschunterrichts verhindert werden. Zudem wurden Pensionäre wieder angestellt, Frauen verkürzten ihre Elternzeit. „Darüber bin ich wirklich froh“, sagt Meyer. „Deputatserhöhungen sind am Einstein-Gymnasium jederzeit möglich“, versichert RP-Pressesprecher Meißner.

Was eine Ausnahme ist, denn grundsätzlich gilt für das gesamte RP Tübingen: Die Gymnasien sind mit Stellen voll versorgt, niemand wird neu eingestellt. Doch für Schulen wie das Einstein-Gymnasium „machen wir möglich, was geht“ (Meißner). Etwa Quereinsteigern befristete Verträge anzubieten. Meyer selbst hat deswegen an Seminaren, den Ausbildungsstellen für Lehrer, vorgesprochen und dort bekannt gemacht, wie die Situation in Wiblingen ist.

Der Schulleiter sieht sich im Rahmen der Möglichkeiten vom RP unterstützt. Auch deswegen ist er überzeugt: „Im nächsten Schuljahr wird die Situation so nicht mehr sein.“

