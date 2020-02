Yakari ist in Ulm. Falabellas sind in Ulm. Kleine Mädchen quietschen vor Vergnügen, manche kreischen sogar. Das Zirkuszelt in der Friedrichsau bebt. Indianische Gesänge, „Kleiner Donner“, das Lieblingspferd aller Acht- bis Zwölfjährigen, zieht ganze Generationen in seinen Bann. Denn die Kle...