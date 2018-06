Krebstherapie Petition für Studien mit Methadon

Ulm / ruk

Der deutsche Bundestag soll beschließen, dass Forschungsgelder aus öffentlicher Hand gezielt für klinische Studien zum Einsatz von D,L-Methadon (Methadonhydrochlorid) bei der Behandlung von Krebspatienten unterschiedlichster Tumorerkrankungen zur Verfügung gestellt werden sollen. Mit dieser Forderung wendet sich Alexander Schaible an den Petitionsausschuss des Bundestags. Der 49-jährige Erbacher will mit dieser Petition – sie wurde bis gestern von knapp 4000 Bürgern unterzeichnet – erreichen, dass dieser Therapieansatz untersucht wird.

„Es muss in dieser Richtung etwas passieren“, sagt Schaible, der Ende März eine Infoveranstaltung der Ulmer SPD-Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis besucht hatte. Dr. Claudia Friesen, Chemikerin am Rechtsmedizinischen Institut der Uni Ulm, hatte Auskunft über ihre Forschungserfolge bei der Tumorbehandlung mit Methadon gegeben. Wie berichtet, hatte Friesen in Laborversuchen zeigen können, dass der Drogenersatzstoff, der zur Behandlung von Heroinabhängigen eingesetzt wird, in Verbindung mit einer Chemotherapie eine besonders nachhaltige Wirkung bei der Therapie von Krebserkrankungen entfaltet. Soll heißen: Methadon schließt in einem ersten Schritt die Krebszelle auf und bewirkt in zweiten Schritt, dass das Chemotherapeutikum besser aufgenommen wird. Der dritte Schritt: Methadon verhindert zusätzlich, dass die Krebszelle das Chemotherapeutikum nach außen pumpt. Somit bleibt es länger und in höherer Konzentration in der Krebszelle, die in der Folge abstirbt.

Zweithäufigste Todesursache

Friesen hatte auch auf fehlende klinische Studien aufmerksam gemacht. Was Schaible auf den Plan rief, der nicht verstehen kann, warum diese alternative Therapie nicht tiefergehend untersucht wird. Denn allein in Deutschland erkranken rund 470 000 Menschen jährlich neu an Krebs, 220 000 Patienten sterben jährlich an Tumorerkrankungen. Somit ist Krebs die zweithäufigste Todesursache in Deutschland, heißt es in der Petition. „Es ist erforderlich, neue Behandlungsstrategien zu entwickeln, um den therapeutischen Erfolg gegen eine Krebserkrankung zu verbessern.“ Da D,L-Methadon eine sehr preiswerte Wirksubstanz sei, zudem auch ein sehr gutes Schmerzmittel für Krebspatienten, könnte es die Kosten für Krebstherapien und die für die Schmerztherapie von Tumorpatienten drastisch senken. Es könnte zudem die Anzahl der Behandlungen und die Dosierung der meist teuren Medikamente reduzieren und damit ganz neue Optionen ermöglichen.