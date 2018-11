Kommentar Friedrich-Ebert-Straße: Pest oder Cholera

Ulm / Chirin Kolb

Die Entscheidung, die Friedrich-Ebert-Straße teilweise zu sperren, trifft viele empfindlich. Doch es gibt auch positive Aspekte, meint Chirin Kolb.

Auch wenn am Ende eine große Mehrheit für den veränderten Ablauf beim Bau der Bahnhofspassage und die teilweise Sperrung der Friedrich-Ebert-Straße war: Leicht hat sich die Entscheidung am Dienstag kein Stadtrat gemacht. Das Ringen um die beste Lösung unter lauter schlechten, das Abwägen von Nachteilen auf der einen oder anderen Seite, es war aus jedem Redebeitrag zu hören. Dass CDU und Grüne darauf verweisen, aus verschiedenen Gründen schon immer gegen die Tiefgarage gewesen zu sein: geschenkt. Beide Fraktionen konnten glaubhaft vermitteln, sich nicht bloß auf ihre alte Haltung zurückzuziehen.

Es gibt gar nichts schön zu reden. Die zehnmonatige Sperrung dieser wichtigen Verkehrsachse in einer Fahrtrichtung trifft viele empfindlich, Bürger ebenso wie den Handel. Und es lässt sich der Eindruck nicht beiseite wischen, dass die Stadt alles tut, um dem Investor einen guten Start mit den Sedelhöfen zu ermöglichen.

Allerdings wird die Innenstadt nicht vollkommen abgehängt. Die Zufahrt von Süden, also von der Zinglerstraße her, bleibt unverändert offen, alle Parkhäuser sind erreichbar, die Großbaustelle Linie 2 wird beendet sein, die Straßenbahn kann von vier Seiten her und von den Park & Ride-Plätzen Menschen in die Innenstadt transportieren. Das immerhin sind deutlich positive Aspekte.

Das könnte dich auch interessieren: