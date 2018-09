Studie Personalmangel führt zu vernetzten Fabriken

kö

Weil der Fachkräftemangel zunehmend zur Belastung für regionale mittelständische Unternehmen wird, führt kein Weg an stärker automatisierten, digitalen Prozessen vorbei. Auf diesen Standpunkt stellte sich der Firmenkundenchef der Hypovereinsbank, Guido Krickl, mit Blick auf eine Digitalisierungs­studie der Bank. Demnach hat auf Basis von Kfw-Daten nur jeder fünfte Mittelständler – auch im Raum Ulm – in Digitalisierung investiert. Allerdings gebe es inzwischen einen Bewusstseinswandel.

Verzicht auf Aufträge

Das Personal ist für die gewerblichen Betriebe aus Sicht Krickls der „größte Engpass“. Dazu kommt, dass im anhaltenden Auftragsboom nicht mehr alle Bestellungen angenommen werden können. Regionale Unternehmen verzichteten aus Kapazitätsgründen auf profitable Geschäfte: „Es werden rentable Aufträge abgesagt.“ In diesem Kontext gerate auch die Belieferung mit Material ins Stocken. Die starke Auslastung beschert den Unternehmen andererseits entsprechende Umsätze. Krickl: „Wir bekommen in der Region exzellente Zahlen.“

Gleichwohl müssten sich vor allem bei der Digitalisierung unterrepräsentierte Branchen wie Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Logistik sowie generell verarbeitetendes Gewerbe auf den digitalen, „disruptiven“ Wandel einstellen. „Logistikzentren müssten vollautomatisch funktionieren“, sagte Krickl angesichts des Mangels an Lagerkräften, aber auch Lkw-Fahrern. Produzierende Unternehmen sollten bei einer Kapazitätserweiterung im Grunde bereits über Fabriken mit vernetzten Robotern nachdenken.

Derzeit fließt nach der Analyse der Hypo nur ein Zwölftel der Investition für Gebäude und Anlagen in die Digitalisierung. Das entspreche bei 30 000 Mittelständlern in der Region Ulm/Neu-Ulm, Alb-Donau und Biberach jährlich 108 Millionen Euro. Die Mittel fließen demnach auch nach wie vor in klassische Ausstattung mit Hard- und Software. Bankkredite spielten dabei bisher nur eine untergeordnete Rolle.

Bei den Banken bestehe jedoch eine hohe Bereitschaft, digitale Investitionen zu unterstützen, zumal gut aufgestellte Firmen bessere Cash-Flows erzielen. Es gehe zunehmend darum, hoffnungsvolle Geschäftsmodelle zu finanzieren, anstatt auf im Insolvenzfall verwertbare Sicherheiten wie Fertigungshallen und Maschinen zu setzen. Krickl: „Wir müssen weg von der Vergangenheitsbetrachtung in Richtung Zukunft.“