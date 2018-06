Bildung Personal fehlt

Vier Schwerpunkte

Standorte In der Stadt Ulm gibt es für alle Förderschwerpunkte Schulkindergärten: Den Friedrich-von-Bodelschwingh-Schulkindergarten (körperlich), den Gustav-Werner-Schulkindergarten (geistig) und den Konrad-Hipper-Schulkindergarten (emotional-sozial).

Gruppen Es gibt drei Gruppen am Lindgren-Schulkindergarten. Eine davon ist als Außengruppe an der Ehinger St.-Franziskus-Kita untergebracht.

Wechsel Ob die Kinder an eine Regelschule wechseln oder ob sie an einem Förderzentrum in die Schule gehen, ist offen. Am Ende der Zeit im Schulkindergarten gibt es Beratungsgespräche über den zukünftigen Weg.