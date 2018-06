Spenden Penetrante Werberin

Ulm / ruk

Eine junge Frau hat am Dienstagnachmittag in penetranter Art und Weise versucht, Spenden für das Deutsche Rote Kreuz einzuwerben. Bewohner am Kuhberg berichteten, dass die Werberin sie bedrängt habe, sie in die Wohnung einzulassen und nach Bankverbindungen fragte – mit dem Hinweis, auch die Nachbarn hätten großzügig gespendet. Ein Anrufer hatte gegen 19.30 Uhr die Polizei verständigt, weil ihm die junge Frau verdächtig vorkam. Eine Streife überprüfte daraufhin eine 21-jährige Frau, die einen Ausweis des DRK vorweisen konnte. „Es handelte sich um eine angemeldete und genehmigte Aktion“, so die Pressesprecherin der Polizei. Ursula Nothelfer vom DRK Ulm zeigte sich auf Nachfrage bestürzt über die Vorgehensweise der Werberin. „Das geht gar nicht.“ Das Rote Kreuz habe eine Firma engagiert, die Spenden einwerben solle, „aber doch nicht auf erpresserische Art. Wir gehen der Sache nach und sprechen mit der Firma.“