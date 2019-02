klassisch! Pavel Haas Quartett begeistert im Stadthaus

Hingabe / Magdi Aboul-Kheir

Hingabe. Man könnte viele andere Worte für den Auftritt des Pavel Haas Quartetts beim „klassisch!“-Konzert im Stadthaus finden: Virtuosität, Brillanz, Emotionalität, Musikalität. Aber wenn man nur ein Wort sagen dürfte, dann dieses: Hingabe.

Werke aus ihrer bömisch-mährischen Heimat von Smetana, Janácek und Haas standen auf dem Programm. Die Prager gaben sich jedem Werk, jedem Satz, jeder Phrase, jeder Note derart hin, als gehe es immer um alles.

Als Erstes erklang Bedrich Smetanas 2. Streichquartett von 1883. Es steht leider im Schatten seines 1. Quartetts „Aus meinem Leben“, aber wie bekenntnishaft ist auch dieses Spätwerk des damals bereits tauben Komponisten! Der Kopfsatz kontrastiert Agitatives und Sehnsüchtiges – da heftig zupackend, dort voller Wärme gespielt. Bewegung war dabei nie nur äußerliche Energie, sondern stets Ausdruck seelischen Lebens.

Unfassbar intensiv

Was auch für das folgende Allegro moderato galt: Mit federnder Leichtigkeit stellten die Vier das Hauptthema in seinem volkstümlichen Ton vor, immer wieder fügten sich die Stimmen in feinstem Wohlklang zusammen. Ob das stupende Miteinander von Veronika Jarusková, Marek Zwiebel (Violinen), Jiri Kabát (Viola) und Peter Jarusek (Cello) nun Folge intuitiver Nähe oder auch einer minutiös genauen Probenarbeit ist – einerlei. Es ist wohl beides, und es ist staunenswert.

Auch im dritten Satz hielt diese unfassbare Energie an: welch Klangeruptionen, welch Leidenschaft. Und schließlich das Finale, ein kurzes Presto-Brausen.

Leos Janácek schrieb sein erstes Streichquartett 1923, der Name „Kreutzersonate“ bezieht sich auf Tolstoi, der sich wiederum auf Beethoven bezog. Doch muss man das Werk gar nicht kulturgeschichtlich überhöhen, zumal wenn es derart intensiv gespielt wird. Herzzerreißend inbrünstig war gleich das einleitende Adagio, im Wechsel folgten berückende meditative Passagen und aufwühlende bewegte Einwürfe.

Beide Binnensätze erschienen als Psychogramm: mal nervös flirrend, dann erregt auflodernd; mal geschmerzt suchend, dann verletzt aufschreiend. Hochsensible Spätromantik, in die die Moderne hineinströmt. Und alles mündete im Gefühlsstrudel des vierten Satzes. Auch dort erschien Virtuosität nie als Selbstzweck, sondern fasste den Hörer emotional an. Ein Stück, eine Interpretation wie eine Operation am offenen Herzen. Eine glückende.

Kaum zu fassen, aber das Niveau wurde nach der Pause gehalten: mit Pavel Haas‘ 2. Streichquartett, 1925 komponiert. „Von den Affenbergen“ heißt es, und im ersten Satz wird die „Landschaft“ durchstreift, von Ostinati angetrieben, ab und an von einer melancholischen Melodie durchzogen. Das folgende Andante nimmt einen mit auf eine Landpartie: Geradezu illustrativ erscheint „Kutsche, Kutscher, Pferd“ mit seinem Wogen und Wiehern, Trippeln und Tänzeln. „Der Mond und ich“ ist ein herrliches Wehmutslied ohne Worte. Das Finale: eine „Wilde Nacht“, ein geradezu hitziges Treiben mit verdichtetem Spiel. Und kurz vor dem bravourösen Schluss erklingt noch einmal ein Intermezzo: völlig verzückend.

Humor und Herz, Tiefgang und Oberflächenglanz – dieses Werk hat alles. Nur schwer auszuhalten ist das Wissen, dass Haas Ende 1941 nach Theresienstadt deportiert und 1944 in Auschwitz umgebracht wurde: Was für eine kompositorische Stimme, die da mörderisch zum Verstummen gebracht wurde. Aber es ist tröstend, welch großartiges Quartett heute Pavel Haas‘ Namen, Andenken und Werk musikalisch ehrt.

Begeisterter Beifall. Als Zugabe himmlischer Dvorak. Mehr Hingabe geht nicht.