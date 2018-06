Ulmer Zelt Paul Morocco & Olé ulken im Zelt

Ulm / Udo Eberl

Eine brennende Gitarre, die hatte dann doch gefehlt. Ansonsten aber durfte jedes noch so durchgewetzte Flamenco-Klischee herhalten, um das Publikum im sehr gut gefüllten Zelt rasch auf Betriebstemperatur zu bringen. Wobei: Heiß war es sowieso. Und die „Flamenco Comedy Show“ zündete zudem. Ein paar Grimassen, ein paar synchron gedrehte Gitarren, ein paar Klassiker von Soul bis Pop ins andalusische Musikfeuer geworfen, ein Drum-Dreier auf Cajons, schon war das Publikum auf dem Lach-Level.

Paul Morocco, der Mann mit dem Olé auf der Hose, konnte auch ausbremsen: „Seid ihr happy? Also spielen wir einen Blues.“ Doch viel lieber war der Mann in der Mitte die Rampensau des Trios mit Stoff-Ferkel im Schritt oder Flamingo im Arm. Daneben Marcial Heredia, der Gypsy King des Trios, der bisweilen ernsthaft Instrumentelles zum Fast-Träumen einstreute und sich selbst die solistischen Grenzen aufzeigte. Und da war noch Guillermo de Endaya, der Anzugträger mit dem Hang zum „Dancing“ im „Bee Gees“-Style und HipHop-Coolness.

Bereits vor 21 Jahren war das Trio in „Olm“ gewesen, da durfte man auch im „Olmer Zelt“ ein wenig gerührt sein. Das Publikum durfte ran. Die Erstreiher, das kommt immer gut, wurden aufgemischt und aufgeschreckt, eine Lovestory um Maria, Carlos und zwei Orangen wurde geschrieben, ein „Eierschänder“ zum „Olmlett“ verdonnert, und Morocco wurde fürs Jonglieren mit fünf Orangen gefeiert. Und die Nummer mit den Tischtennisbällen im Mund, die war auch tatsächlich brüllend komisch. So einfach, so gut.

Besonders Paul Morocco, der Tim Curry der Spanish Horror Flamenco Show, ein transpirierender Charmebolzen und Allesgeber, verausgabte sich mächtig. Power bis zum donnernden Zugaben-Ende – draußen blitzte der Himmel dazu, und das durfte einem durchaus wieder Spanisch vorkommen.