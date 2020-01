Bekannt wurde der gebürtige Wuppertaler mit der markanten Stimme durch seine Auftritte bei Poetry Slams: 2010 belegte Patrick Salmen bei der Poetry-Slam-Meisterschaft den ersten Platz.

Sein neues Programm „Ekstase“ beschreibt Salmen so: „Zwar könnte ich Ihnen an dieser Stelle etwas von lustigen Ballontieren, Lasershow und Pyrotechnik erzählen, aber faktisch gesehen sitz ich zwei Stunden lang auf einem Stuhl und lese Geschichten vor. Disco, Baby! Manchmal wechsle ich die Tonlage, gucke grimmig oder kichere über meine eigenen Witze. Performancetechnisch passiert da nicht viel. Vielleicht irgendwas mit Oboen.“

Wir verlosen 3x2 Tickets – so kannst du gewinnen

Tickets für Patrick Salmens Auftritt im Roxy am 31. Januar 2020, 20 Uhr) kosten an der Abendkasse 25 Euro - bei uns bekommst du sie mit etwas Glück für lau. Um teilzunehmen, besuchst du unseren Instagram-Account und lässt beim Post zum Gewinnspiel ein Like und einen Kommentar da. Die Gewinner werden am 28. Oktober (ab 18 Uhr) per Zufallsgenerator ermittelt und bekommen eine Direktnachricht von uns. Wir wünschen viel Glück!

