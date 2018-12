Angeschaut Patrick Nicolas im Kornhauskeller

Ulm / käl

Patrick Nicolas nennt das, was er derzeit in der Galerie im Kornhauskeller zeigt, eine Retrospektive. Sie zeigt sein Schaffen, aber auch, wie er von 1987 bis 2018 handelte, vorging. Allerdings ist „Modus Operandi“ eine Retrospektive in Form einer Installation, in der Drucke – oft Monotypien, die er mit gewollter Beschränkung und konzentrierter Komposition als „indirekte Malerei“ begreift, – klassisch an der Wand sowie gedrängt hintereinander wie Kleider im Kaufhaus hängen. Das ist praktisch, weil der 1962 in Rodez/Frankreich geborene und seit 1996 in Ulm lebende Künst­ler damit viele Bilder in den Räumen der Kunststiftung Pro Arte un­terbringt; aber auch überraschend, da sich die Werke zum Teil gegenseitig verdecken. Der Betrachter muss aktiv werden, will er ein Bild ganz sehen. Gegenständliches findet sich neben Abstraktem, dazu gibt es Zitate aus der Kunstgeschichte. Als vollends ironischen Seitenhieb auf den Kunstmarkt erweist es sich, wenn T-Shirts bedruckt mit Ausstellungsort und -daten auf einer Kleiderstange oder Keilrahmen mit der Leinwand zur Wand hängen. Der Künstler lädt damit zum„Blindeinkauf“ (bis 12.01., Di-Fr 14-18, Sa 11-13 Uhr).