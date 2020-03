Das Beratungsmobil der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) bietet am Dienstag, den 10. März von 10 bis 16 Uhr auf dem Münsterplatz in Ulm die Möglichkeit einer kostenfreien Beratung zu gesundheitlichen und sozialrechtlichen Fragen. Ob gesetzlich, privat oder gar nicht krankenversichert – das Beratungsangebot kann von allen Menschen in Deutschland genutzt werden.

Ratsuchende können ihren persönlichen Beratungstermin vorab unter der kostenfreien Hotline 0800 011 77 25 vereinbaren. Auch spontane Besuche sind möglich.