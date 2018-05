Mode Passigatti-Werk: Besuch auf der Design-Messe

Neu-Ulm / Isabel Thieme, Bildungshaus Ulmer Spatz

Schmuck, Kleidung, Stofftiere: Auf der Design-Messe in Neu-Ulm gab es viel zu sehen. Eine Schülerreporterin war dabei.

In Neu-Ulm waren kürzlich viele Designer im Passigatti Werk drei, um ihre Werkstücke auszustellen. Und zwar unter anderem von Kipepeo Clothing: Das ist ein Projekt in Tansania. Die Motive werden von Schulkindern im Unterricht gezeichnet. Unter besonders guten Arbeitsbedingungen, werden T-Shirts, Taschen und Hosen hergestellt. Alles ist Biobaumwolle. Der Erlös fließt dann an die Schule zurück.

Armbänder basteln

Die Lebenshilfe Donau-Iller war ebenfalls mit dabei. Sie zeigten Armbändern mit auffädelbaren Anhängern und Mappen mit Linoldrucken aus ihrer Werkstatt. Es gab Lederwaren aus naturgegerbten und natürlich veredelten Materialien des Lederwerks Ulm.

Lumooli hatte einen kleinen Zoo mitgebracht. Viele Stofftiere tummelten sich in einem großem Käfig. Es gab Lampen, Jeansuhren, Keramik, Schmuck, Kleidung und Getränke. Besonders liebevoll betreuten die Geschwister Vicki und Katarina Boka die Kinder.

Dort hatte man viel Spaß dabei, Armbänder zu basteln. Zum Schluss spielten wir außerdem eine Runde Schiefkicker.