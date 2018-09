Feier Party: „Blautal Festival“ im Ulmer Blautalcenter

Ulm / Frank König

Die größte Party der Region beginnt am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit im Ulmer Blautalcenter. Für das „Blautal Festival“ am 2. Oktober bietet Eventveranstalter Mario Schneider nicht nur vier Floors, sondern namhafte DJs. So legen im „Hiphop-Garten“ auch DJ Tomekk und DJ Polique auf, im Hypercat-Club Cuebrick und Moestwanted, in der „Schatzi-Alm“ mit Schlagern DJ The Wave mit Matt Delaney, in „Bowsers Festung“ mit Back to the 90s DJ K-Louis und DJ Tues.

Hier kann man auch die Backstreet Boys, Snap, Oasis, Bon Jovi oder die Bloodhound Gang hören. Vor allem Hypercat als „legendäre, basslastige Rave-Katze“ soll für eine exzessive Partystimmung in dem Einkaufszentrum sorgen. Los geht es um 20.30 Uhr, Tickets gibt es für 16 Euro.

