Die Fastnacht nähert sich ihrem Höhepunkt. Einer der wichtigsten Tage für die Narren aus Ulm und Neu-Ulm ist der „Gombige Doschtig“ – Weiberfasching. Auch in diesem Jahr ziehen wieder hunderte Hästräger durch die Doppelstadt und statten den beiden Oberbürgermeistern Gunter Czisch und Gerold Noerenberg einen Besuch ab. Der Rathaussturm ist Tradition. Ebenso wie die feuchtfröhliche Gaudi in der Ulmer Innenstadt, die sich am Abend wie immer auf verschiedene Locations verteilt:

Weiberfasching 2020: Cowboy & Indianer im Myer's

Im Myer's am Lautenberg wird es wild. Der Innenstadt-Club feiert den diesjährigen Weiberfasching unter dem Motto „Cowboy & Indianer“. Der Ulmer DJ „Ati“ legt Partyschlager und aktuelle Hits auf. Gegen 1 Uhr geht an der Tabledance-Stange bei der Tanzfläche eine Strip-Show über die Bühne. Als Cowboy verkleidete Gäste erhalten kostenlosen Eintritt, Mädelsgruppen ab fünf Personen bekommen eine Flasche Gratis-Prosecco.

Narrenzunft Ulm veranstaltet traditionsreiche Party im Kornhaus

Seit mehr als 25 Jahren veranstaltet die Narrenzunft Ulm an Weiberfasching eine Sause im Foyer des Kornhauses – dieses Mal unter dem Motto „Disco“. DJ „DelL“ spielt Partyhits aus den 70er- und 80er-Jahren und mixt sie mit modernen Schlagern. „Wir erwarten volles Haus“, sagt Pressesprecher Markus Weber. Auch im Kornhaus haben verkleidete Mädels-Gruppen einen Bonus: Wer mindestens zu siebt kommt, erhält eine Flasche Sekt.

„Gombiger Doschtig“: Ulmer Altstadt wird zur Faschings-Meile

Ein weiterer Hotspot am Weiberfasching ist die Ulmer Altstadt. Im berüchtigten „Bermuda-Dreieck“, das die Partykneipen Zur Zill, Kulisse und Wilder Mann bilden, ist Partystimmung garantiert. Auch die Ulmer Traditionsgaststätte „Krone“ lädt zur „Gombigen Doschtig“-Feier ein. Der Trödler Abraham nebenan hat ebenfalls geöffnet.