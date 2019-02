Kommunales Parteien können in Schulen tagen

Ulm / ate

Wer darf sich in Schulen und Kindergärten treffen? Richtig, Kinder, Lehrer, Erzieher. Doch was ist mit den Bildungseinrichtungen außerhalb der Unterrichts- und Betreuungszeiten? Stehen sie dann für so genannte Dritte offen? Ja, hat am Mittwochabend der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Die Stadt kann als Trägerin von Bildungseinrichtungen genehmigen, dass sich etwa in städtischen Schulen, Kitas, Jugendhäusern und Musikschulen auch Parteien, Wählervereinigungen und andere politische Organisationen treffen. Dazu hatte es bisher in Ulm keine einheitliche Regelung gegeben. Erstmals wurde darüber Ende Januar in einer Sitzung des Bildungsausschusses beraten. Damals hatten viele Stadträte Gesprächsbedarf und da ein Antrag der Grünen, FWG und FDP gleich mit auf dem Tisch lag, in dem Fraktionen Sonderrechte eingeräumt werden sollten, wurde über eine Stunde lang beraten. Das jedoch hinter verschlossenen Türen (wir berichteten). Bei der Beratung stellte sich heraus, dass manche Parteien in Schulen tagen, wie die CDU. Andere hingegen, wie FDP oder Grüne, seien laut einzelner Stadträte noch nie auf die Idee gekommen, Sitzungen in einer Schule abzuhalten.

Mit Beschluss zufrieden

Brisanz hatte das Thema deswegen bekommen, weil sich AfD-Politiker aus ganz Deutschland Anfang Februar im Bürgerzentrum Eselsberg treffen wollten. Dagegen hatte sich die Stadt gewehrt und vom Verwaltungsgericht Sigmaringen Recht bekommen (wir berichteten).

Nun besagt der Ulmer Beschluss, dass sich Parteien sehr wohl in Schulen treffen könnten, jedoch nur bis vier Monate vor einer Wahl, sei es OB-Wahl oder Europawahl. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch wollte dazu kein Stadtrat mehr etwas anmerken. Ein Grund dafür könnte gewesen sein, dass die erschöpfende Diskussion um kostenlose Angebote im Nahverkehr während der Teil-Sperrung am Bahnhof vorausgegangen war.

Nach der Abstimmung war etwa Stadtrat Michael Joukov-Schwelling (Grüne) mit dem Beschluss zufrieden. Und das, obwohl Stadtratsfraktionen keine Sonderrechte eingeräumt werden, wie unter anderem die Grünen selbst gefordert hatten. „Gleiches Recht für alle hat in Ulm gute Tradition“, sagt Joukov-Schwelling dann aber. Amtsträgern sollten in dieser Sache keine Privilegien eingeräumt werden, meint er.