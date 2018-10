Ulm Parkplatznot in der Weststadt

Parkplatznot in der Weststadt

Ulm / Julia Kling

Anwohner klagen über die Situation rund um das Postdörfle. Vermieter und Stadt versprechen Verbesserungen, in ein bis zwei Jahren.

„Sobald ich vom Wohnzimmer aus einen freien Parkplatz sehe, husche ich raus, um mein Auto umzuparken – zur Not auch im Schlafanzug.“ Isabelle Tschierschke ist genervt von der angespannten Parksituation rund um das „Postdörfle“ in der Weststadt. In der Wörth- und Blücherstraße konkurrieren Anwohner und die Mitarbeiter von Hensoldt um Parkplätze.

Mehr als 30 Garagen und Stellplätze seien im Zuge der Nachverdichtung seit rund eineinhalb Jahren nach und nach im Innenhof des Postdörfles aufgrund von Sanierungsarbeiten und einer Baustelle weggefallen. Das habe die Situation verschärft.

„Man muss sich teilweise ins Parkverbot stellen, weil man anderswo keinen Stellplatz bekommt“, berichtet die Bewohnerin des Postdörfles. Was sie und ihre Nachbarn vermissen, ist Unterstützung von Seiten ihres Vermieters, der Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland (GWO), und von Seiten der Stadt. „Die Nicht-Kommunikation seit Beginn der Sanierungsmaßnahmen vor drei Jahren halte ich für das Schlimmste“, sagt Tschierschke. Teils fühle man sich in „Gutsherrenmanier“ ruhig gestellt.

„Das kann doch nicht sein“

Ihr Anliegen vorgebracht haben die Anwohner bereits bei einem Stadtteilrundgang der CDU-Gemeinderatsfraktion im April. Woraufhin die CDU, später auch mit Unterstützung der Grünen, einen Antrag auf Anwohnerparken gestellt haben. Auf Nachfrage bei der Stadt erhielt Tschierschke die Auskunft, dass es vom Antrag bis zur Ausweisung eines Anwohnerparkbereichs mindestens ein Jahr brauche. „Das kann doch nicht sein“, empört sich die Anwohnerin.

Gleichzeitig stelle sie fest, dass regelmäßig Politessen noch nach 20 Uhr durch die Straßen laufen und Strafzettel verteilen. „Das hat doch ein Gschmäckle.“

Die Kontrollen seien sinnvoll, erklärt Ute Metzler, Leiterin der Abteilung Verkehrsplanung. Die Wörthstraße sei Fahrradstraße, deshalb dürfe dort nur auf gekennzeichneten Flächen geparkt werden. Da dort häufig wild geparkt werde, gebe es Kontrollen.

Kurzfristig keine Entlastung in Sicht

Von Seiten der Stadt wird es kurzfristig keine Entlastung für die Anwohner geben. „Wir sehen die Sorgen und Nöte der Anwohner“, sagt Metzler. „Aber wir können keinen Parkraum schaffen.“ Ein Parkraumkonzept für die Weststadt sei geplant, aber erst nach dem für die Innenstadt.

Sprich in ein bis zwei Jahren. „Dann müssen wir uns die Situation anschauen und mit den Anwohnern sprechen“, erklärt Metzler. Ein reines Anwohnerparken sei aber nicht möglich. „Laut Straßenverkehrsordnung dürfen nur 50 Prozent der Plätze tagsüber für Anwohner reserviert sein.“ Jedoch könne mit einem geschickten Konzept die Anzahl der Fremdparker reduziert werden.

Der GWO-Vorstandsvorsitzende Jörg Schenkluhn weiß um die Stimmung im Postdörfle. „Ich verstehe schon, dass einige Anwohner nicht erfreut sind. Aber wir bemühen uns, Abhilfe zu schaffen.“ Gespräche mit Hensoldt hätten jedoch keine Ergebnisse gebracht. Nach der Fertigstellung der neuen Gebäude im Innenhof des Postdörfles im Frühjahr 2020 rechnet Schenkluhn aber mit einer Entspannung.

Tiefgarage für die neuen Wohnhäuser

Unter den neuen Wohnhäusern werde eine Tiefgarage mit insgesamt 102 Parkplätzen für die neuentstehenden 102 Wohnungen gebaut. Bedarf für ein weiteres Parkdeck für die Anwohner des Postdörfles habe eine Befragung der jetzigen Mieter nicht ergeben. „Wir gehen jedoch davon aus, dass nurrund zwei Drittel der neuen Mieter einen Stellplatz in der Tiefgarage möchte.“

Die überzähligen Plätze sollen bevorzugt an die Mieter des Postdörfles vergeben werden. Zudem sollen laut Schenkluhn knapp zehn Parkplätze im Innenhof angelegt und noch weitere Möglichkeiten überprüft werden. Bis dahin könne die GWO nichts tun. Verkehr während der Bauphase sei im Innenhof nicht möglich.

