Ulm Parkhaus-Prügelei bis ins Krankenhaus

Ulm / SWP

Da haben wohl zwei ein bisschen zu viel schlechte Actionfilme geschaut: Anders ist es wohl nicht zu erklären, was sich diese beiden Autofahrer bei der Einfahrt zu einem Parkhaus in Ulm am Samstag geleistet haben. Kurz vor 17 Uhr standen die beiden Männer in ihren Autos hintereinander an einer Zufahrtsampel zum Blautalcenter.

Nicht schnell genug losgefahren

Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr ein 49-Jähriger dem Empfinden des hinter ihm wartenden 32-Jährigen nicht schnell genug los. Der Jüngere von beiden hupte. So weit, so unspektakulär. Beruhigung aber bedeutete das keineswegs:

Denn anschließend fuhren beide in die Tiefgarage des Centers. Dort begab sich der 32-Jährige zum Fahrzeug des 49-Jährigen und beleidigte ihn. Als dieser ausstieg, entwickelte sich eine Schlägerei zwischen den Männern. Dabei zogen sich beide erhebliche Kopfverletzungen zu. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.