Wir versuchen jeder Beschwerde nachzugehen“, sagt Eberhard Geprägs, der Teamleiter des gemeindlichen Vollzugsdienstes in Ulm, „zeitnah“. Nur manchmal ist das nicht so einfach, denn die Beschwerden nehmen zu. Mitunter zeigen Bürger 60 bis 100 Verkehrsdelikte pro Tag beim Ordnungsamt an. Weil...