Die Stadt Ulm will das Parken in der Innenstadt neu regeln - vor allem soll es weniger Ausnahmegenehmigungen geben. Dagegen regt sich Widerstand. Im Herbst soll ein Vorschlag für das künftige Parkraumkonzept in der Ulmer Innenstadt vorliegen. Dann soll es auch neue Regeln für die Ausnahmeregeln geben. Die Verkehrsplaner wollen Schluss machen mit der bisherigen Praxis und dann mit den Sonderrechten sparsamer umgehen. „Es hat sich viel ein...