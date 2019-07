Parkplätze sind Mangelware in der Ulmer Innenstadt. Die Stadt will sie neu verteilen. Das geht nicht ohne Konflikte. Rund 5000 öffentliche Parkplätze gibt es in der Ulmer Innenstadt, davon 3600 in Tiefgaragen und Parkhäusern. Sie sind Mangelware, begehrt bei Anwohnern, Kunden, Beschäftigten, Besuchern. Die Stadt will das begrenzte Angebot besser verteilen und hat deshalb vor mehr als einem Jahr ein Parkraumkon...