Zum 1. März steigen die Parkgebühren in den Ulmer Parkhäusern und Tiefgaragen. Nicht betroffen von der Erhöhung sind die oberirdischen Parkplätze an Straßen und auf Plätzen mit Parkscheinautomaten. Die städtische Parkbetriebsgesellschaft (PBG) begründet die Erhöhung mit steigenden Aufwendungen für den Betrieb sowie mit der Notwendigkeit, „die Modernisierung und Instandhaltung der Parkhäuser zu finanzieren“.

Die neuen Gebühren gelten für die Parkhäuser am Rathaus, Deutschhaus, Salzstadel, Fischerviertel, Theater und Congress Centrum. Betroffen sind reguläre und Spezial-Tarife.

Kurzparker Wer sein Auto in den Parkhäusern und Tiefgaragen abstellt, zahlt ab März 60 Cent (bisher 50) pro 20 Minuten. Diese 20-Minuten-Taktung gibt es bislang für die ersten beiden Stunden. Sie wird auf vier Stunden ausgedehnt. Autofahrer haben dann also die Möglichkeit, bis zu vier Stunden im 20-Minuten-Takt ihre Parkgebühren abzurechnen. „In Ulm werden im Gegensatz zu den meisten anderen Städten bis zum Erreichen der vierten Parkstunde keine pauschalen Stundentaktungen vorgenommen“, teilt PBG-Geschäftsführer Klaus Linder mit. Außerdem seien die Parkgebühren für die ersten zwei Stunden seit Juli 2008 nicht erhöht worden.

Tageshöchstsatz bleibt bis auf eine Ausnahme gleich

Abend- und Sonntagstarif An Werktagen gilt ab 19 Uhr der Abendtarif. Parken kostet dann genau so viel wie an Sonn- und Feiertagen. Bisher waren es maximal 3,50 Euro, künftig sind es maximal 4,20 Euro.

Tageshöchstsatz In den Parkhäusern Rathaus, Deutschhaus, Salzstadel, Fischerviertel und Theater bleibt der Tageshöchstsatz unverändert bei 18 Euro. Im Congress Centrum Nord erhöht er sich dagegen von 7,50 auf 9 Euro.

Im Vergleich mit anderen ähnlich großen Städten stehe Ulm mit den neuen Gebühren nicht schlechter da (siehe Infokasten). Kurzparker, die ihr Auto nur 20 Minuten abstellen, bezahlen künftig immer noch weniger als im Durchschnitt sogar kleinerer Städte wie Konstanz oder Tübingen. In größeren Städten wie Stuttgart oder Karlsruhe ist das Parken im Mittelwert teurer.