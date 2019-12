Wer von Biberach aus mit der Deutschen Bahn zur Arbeit pendelt, kennt die morgendliche Frage: Wo soll ich mein Auto parken? Die Lage entspannt sich, seit die Stadtwerke Biberach (SWBC) Mitte November in der Freiburger Straße einen neuen Parkplatz eröffnet haben. Zwischen dem Riß-Center und dem Bahnhof gibt es einen umzäunten Schotterplatz mit Schranken an der Ein- und Ausfahrt, der 100 Stellplätze bietet. Der Bahnhof ist bequem über die Unterführung zu erreichen.

Tickets fürs Parken am Bahnhof kosten drei Euro

Die Parkgebühr beträgt – egal, wie lange das Auto geparkt wird – drei Euro täglich.

Die Stadtwerke Biberach haben den Parkplatz auf dem Gelände der alten „Kohlehandlung Kiekopf“ bis zur weiteren Nutzung des Grundstücks als provisorischen Kiesparkplatz eingerichtet, um den „Parkplatzdruck“ in der Freiburger Straße und der Rißstraße zu mindern.

Wie Lisa Schröder von den Stadtwerken auf Anfrage berichtet, wurde das neue Angebot von den Biberachern anfangs noch nicht so gut angenommen. Das habe sich jetzt zwar gebessert, allerdings müsse die neue Möglichkeit zum Parken am Bahnhof sich wohl noch herumsprechen.

Ein Problem ist wohl auch, dass viele den Parkplatz weiter unten an der Riß nutzen oder in der Rißstraße selbst parken. Aus diesem Grunde haben die Stadtwerke auch Banner als Werbung am Zaun neben der Einfahrt aufgehängt. Die simple Botschaft: „Parkplatz geöffnet“.

Parken in Biberach: Parkhäuser und Tiefgaragen

In der Stadt Biberach selbst gibt es viele gute Möglichkeiten zu Parken. Einen Überblick kann man sich bei der Stadt herunterladen. Hier eine Auswahl der Parkhäuser und Tiefgaragen:

