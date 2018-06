Verkehr Parken auf Gehwegen einschränken

Ulm / swp

„In jahrelanger Praxis wird von der Stadt Ulm das Parken auf Gehwegen außerhalb der Innenstadt toleriert, sofern keine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer vorliegt.“ So heißt es, wie die Grünen-Fraktion berichtet, im Schreiben der Stadt an einen Bürger. Die Toleranz gelte allerdings nur dann, wenn auf dem Gehweg mindestens ein Meter Platz frei bleibt für Fußgänger. Die Grünen teilen die Ansicht der Stadt, dass dadurch in vielen Bereichen des Stadtgebiets den Verkehrsteilnehmern zusätzlicher Parkraum zur Verfügung steht und der Parksuchverkehr eingedämmt wird. Zu großzügig finden sie die Ansicht der Verwaltung, dass es „keine Veranlassung gibt, von dieser gängigen „Ulmer Praxis“ des Gehwegparkens abzuweichen.“

Denn in Ulm gebe es viele gemeinsame Geh- und Radwege. „Diese bis auf einen Meter Restwegbreite zuparken zu lassen, ist eine Gefahr für die Verkehrssicherheit, denn eine gefahrlose Begegnung zweier Fahrräder wird dort auf keinen Fall möglich sein“, heißt es in dem Antrag der Grünen-Fraktion an OB Gunter Czisch. Die „Ulmer Praxis“ sollte per Dienstanweisung so geändert werden, dass beim Parken 1,5 Meter Restwegbreite gewahrt bleiben, schreiben Michael Joukov und Sigrid Räkel-Rehner. Dieses Maß sei auch gesetzlich verbindlich. Es stelle zudem sicher, dass auch Menschen mit Kinderwagen oder Gehhilfe uneingeschränkt passieren können.