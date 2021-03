Manche Kommunen schlagen derzeit Alarm, weil vermehrt Ratten in Wohngebieten gesichtet werden, beispielsweise in Bad Säckingen oder Müllheim. Dort machen Experten die Corona-Pandemie dafür verantwortlich, dass die Nager ihre Reviere verschieben: Gastronomie-Abfälle fallen weg, weil die Restaurants geschlossen sind; dafür wird durch Homeoffice und Kurzarbeit daheim mehr gekocht, was die Menge an Essbarem im Müll oder im Komposthaufen steigen lässt.

Wie sieht die Situation in Ulm aus? „Wir können keine relevante Veränderung feststellen“, versichert Georg Scholz, Chef der Abteilung Abwasserwirtschaft bei den Entsorgungsbetrieben. „Es sind im Kanalsystem immer Ratten da, aktuell nicht mehr und nicht weniger als sonst.“ Die Länge des städtischen Kanalnetzes beträgt mehr als 600 Kilometer.

„Überall, wo Menschen sind, sind auch Ratten – weil es da was zu fresen gibt“, sagt Armin Mühleisen, Geschäftsführer der Ulmer Schädlingsbekämpfungsfirma Schädler. Problematisch werde es, wenn Abfälle unsachgemäß entsorgt werden und gekochte Essensreste auf dem Kompost oder in Gelben Säcken landen.

Wie Mühleisen sagt, ist das Auslegen von Giftködern inzwischen per Gesetz verboten. In Ulm wird der Schädlingsbekämpfer gerufen, wenn Tiere massenhaft auftauchen: außer Ratten auch Mäuse, Schaben, Bettwanzen, Motten und „im Frühjahr bald auch wieder Ameisen und Wespen“, erklärt Schädler-Geschäftsführer Mühleisen.