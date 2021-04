Der Name Otl Aicher hat in Ulm eine guten Klang. Nicht nur, weil Aicher als Mitgründer der Hochschule für Gestaltung (HfG) wegweisende Grafik entworfen hat bis hin zum Erscheinungsbild der Olympischen Spiele in München oder der Lufthansa. Aicher war mit Inge Scholl verheiratet, der Schwester von