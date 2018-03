Kunst Ausstellung: Ostereier in allen Variationen

Ausstellung läuft sonn- und feiertags bis 6. Mai

Öffnungszeiten Die Osterausstellung „Zerbrechlich“ im Museum in der Klostermühle in Söflingen ist vom 25. März bis 6. Mai geöffnet und zwar sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr – also auch am Ostermontag, 2. April, und am Tag der Arbeit, 1. Mai. Der Eintritt ist frei. Gruppenführungen nach Vereinbarung unter Tel. (0731) 38 12 35.