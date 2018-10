Stadtentwicklung Ortsbegehung im künftigen Wohnviertel „Am Weinberg“

Ulm/Eselsberg / Christoph Mayer

Zur Ortsbesichtigung des künftigen Wohnquartiers „Am Weinberg“ hatte der CDU-Stadtteilverband Eselsberg eingeladen. Dass wenige Wochen vor Beginn der Erschließungsarbeiten gut 50 Interessierte auf das ehemalige Bundeswehr-Areal kamen – obwohl dort außer sandigen Flächen, der stehen gelassenen Panzer­halle und einer ebenfalls unangetastet bleibenden Baumreihe nichts zu sehen ist – lag wohl auch am prominenten Gästeführer. Tim von Winning erklärte, wie sich der Stadtteil im Stadtteil in den kommenden Jahren entwickeln wird.

Für den Baubürgermeister ist der Erwerb des neun Hektar großen Grundstücks vom Bund vor drei Jahren ein Glücksfall. „Vor dem Hintergrund des nach Ulm kommenden neuen Nato-Kommandos würden wir diesen Standort heute wohl nicht mehr bekommen.“ Das an die neue Straßenbahnlinie 2 angeschlossene und in Nähe zu Uni und Wissenschaftsstadt liegende Viertel solle kein reines Wohnquartier werden, sondern „Urbanität ausstrahlen“, auch Kleingewerbe, Arztpraxen, soziale Treffpunkte und gastronomische Angebote sollen ergo ihren Platz bekommen. Unter dem Dach der ehemaligen Panzerhalle könnte sich der Baubürgermeister künftig etwa Flohmärkte, Stadtteilfeste oder auch mal ein Konzert vorstellen, zumindest versuchsweise. „Ob das dann auch angenommen wird, wissen wir natürlich noch nicht.“

Auf Ansiedlungsflächen für einen Supermarkt haben die Planer dagegen verzichtet. Man wolle dem benachbarten Einkaufszentrum am Stifterweg keine Konkurrenz machen, sagte von Winning, der gleichwohl hofft, dass sich im neuen Quartier zumindest ein Bäcker niederlässt.

Wie das Areal im Detail bespielt wird, sprich: wer auf welchen Grundstücken bauen darf, steht in weiten Teilen ohnehin noch nicht fest. Mehrfach bemühte von Winning in diesem Zusammenhang die Metapher vom „Blumenstrauß“, den die Stadt bei den Verhandlungen zur Grundstücksvergabe auf den Tisch stelle. „Zum Zuge kommen jene Bauträger, die die meisten Blumen aus der Vase nehmen“. Also jene, die auf die Wünsche der Stadt am stärksten eingehen – speziell was Möglichkeiten zur Ansiedlung von Gastronomie, Gewerbe oder auch das Thema geförderten Wohnraum betrifft.

Über allem schwebe das erklärte Ziel der Stadt, die Mieten „verträglich“ zu halten, wie von Winning es ausdrückte. Das ist auch der Grund, weshalb die kommunale Wohnungsbaugesellschaft UWS und die Baugenossenschaft Ulmer Heimstätte als erste loslegen dürfen. Mitte 2019 startet die UWS mit dem Bau von 137 Wohnungen und einer Kindertagesstätte entlang des Weinbergwegs am nordwestlichen Rand. Im Anschluss bauen UWS und Heimstätte den zweiten Abschnitt mit weiteren 170 Wohnungen und Gewerbeflächen (wir berichteten). Trotz der Größe der Vorhaben müsse niemand unansehnliche Bauklötze befürchten. „Die Wohneinheiten werden in unterschiedliche Architekturen aufgeteilt, so dass man die Häuser gut voneinander unterscheiden kann“, so der Bürgermeister.

Zwei Haupterschließungsstraßen werden den „Weinberg“ durchziehen. Dort wird, wie in Wohngebieten üblich, Tempo 30 gelten. Auf allen übrigen Straßen gilt Schrittgeschwindigkeit, sie werden als verkehrsberuhigte Bereiche ausgewiesen.

Die künftigen Straßennamen sind noch nicht vergeben, damit wird sich der Gemeinderat zu gegebener Zweit befassen. Von Winning deutete aber an, dass sie sich passend zum Namen des Neubaugebiets um das Thema „Wein“ ranken werden. Zwar gibt es am Eselsberg schon zahlreiche Straßen, die nach Rebsorten benannt sind. „Aber wir haben auch noch jede Menge Weinsorten, die nicht vergeben sind.“