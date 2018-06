Würdigung Orden für Präsidentin

Neu-Ulm/München / ruk

Was hat Ugur Bagislayici mit Uta Feser zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel. Selbst wer Ugur Bagislayici unter seinem Künstlernamen Django Asül kennt, bringt den Kabarettisten nur schwerlich mit der Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm zusammen. Und doch: Die beiden werden gemeinsam mit 62 weiteren Persönlichkeiten am kommenden Mittwoch im Antiquarium der Residenz München mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. „Mit der Verleihung sagen wir öffentlich Dank für herausragendes Engagement in vielen Bereichen. Die Persönlichkeiten, die wir ehren, sind Vorbild und Kraftquell für unser Land“, sagt Ministerpräsident Markus Söder im Vorfeld.