Sport Orange-Campus: Spatenstich im November

Ulm/Neu-Ulm / Hans-Uli Mayer

Nach dreijähriger Planung geht es endlich los. Seit gestern wird auf dem Gelände des ehemaligen Donaufreibades die Baustelle für den Orange Campus eingerichtet, zu dem der Spatenstich Anfang November erfolgen soll.

Auf dem etwa 20 000 Quadratmeter großem Areal baut der Ulmer Basketballverein Ulm BBU ´01 für 23 Millionen Euro ein Nachwuchs- und Leistungszentrum. „Es ist faszinierend zu sehen, wie jetzt aus der Idee, die uns schon so lange umtreibt, Realität wird“, wird Andreas Oettel vom Vereinsvorstand in einer Pressemitteilung zitiert.

Auf dem Gelände entsteht ein Gebäudekomplex aus drei unterschiedlich großen Trainings- und Sporthallen für den Nachwuchs wie die Profispieler der Bundesligamannschaft. Daneben wird ein fünfstöckiges Gebäude errichtet, in dem die Geschäftsstelle unterkommt, Büroflächen frei vermietet werden und auch ein öffentlich zugängiges Bistro entstehen soll.

Erst mal verschoben wird der ursprünglich geplante Bau eines Wohnheims für Jugend- und Nachwuchsspieler, wofür in dieser Phase noch das Geld fehle, wie Pressesprecher Martin Fünkele sagt. Er verweist auf das Spendenkonto, auf dem derzeit 653 911,69 Euro eingegangen sind. Bei einer Spende in Höhe von 111 Euro würde der Name dauerhaft auf einer Spenderliste im Foyer des Campus aufgelistet.