Wilhelmsburg Operationszentrale als Herz des Hauptquartiers

Ulm / Willi Böhmer

Die Infrastruktur in der Wilhelmsburgkaserne wird Stück für Stück ausgebaut. Der Ausbau vier neuer großer Gebäude mit einem Finanzvolumen von knapp 65 Millionen Euro kommt gut voran, berichtete Ministerialrätin Barbara Wießalla, Abteilungsleiterin für Infrastruktur des Verteidigungsministeriums, anlässlich einer Baufeier. 22 Millionen seien bereits in den vergangenen Jahren in den Standort investiert worden, weitere 40 sollen folgen.

Wenn die vier Gebäude bezogen sind, könne das Ulmer Kommando seine Einsatzbereitschaft ohne fremde Hilfe in vollem Umfang wahrnehmen, sagte Generalleutnant Jürgen Knappe, Befehlshaber des Multinationalen Kommandos, das Auslandseinsätze im Auftrag der Nato, der Europäischen Union oder der Vereinten Nationen (UN) führen soll. Derzeit müsste das Kommando bei einem EU-Auftrag ins Hauptquartier des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Potsdam umziehen. Die vier Neubauten sollen jedoch bis Ende 2022 fertig sein.

Die rund 80 Gäste feierten in der riesigen Betonhalle, in der die Zelte des verlegbaren mobilen Hauptquartiers aufbewahrt und nach einem Einsatz hergerichtet werden sollen. Das hochtechnisierte Gebäude für das Führungs- und Informationssystem ist in der Lage, über modernste Kommunikationssysteme Verbindungen in die Systeme der EU oder der Nato herzustellen. Die sensiblen Geräte werden dort auch gewartet, an dieser Stelle findet zudem die Ausbildung für das Bedienungspersonal statt. Die Operationszentrale soll künftig das Herz des Hauptquartiers für Einsätze darstellen, die von Ulm aus geführt oder begleitet werden.

Derzeit laufen die Arbeiten für ein neues Kommunikationszentrum an. Der große Konferenzraum fasst 300 Personen. Nimmt man die kleinen Räume dazu, können dort Konferenzen mit bis zu 500 Teilnehmern stattfinden.

Später sollen ein Neubau als Sanitätsversorgungszentrum, neue, moderne Unterbringungsgebäude und ein Neubau für das Heeresmusikkorps folgen. Dafür werden voraussichtlich die weiteren 40 Millionen Euro ausgegeben werden.

Das Kommando soll im Auftrag der Nato tätig werden und Verlegungswege für Truppen und Material innerhalb von Europa planen, wenn das Bündnis ruft (wir berichteten). Knappe geht davon aus, dass das Kommando rund 100 Soldaten dauerhaft beschäftigen wird. Im Fall eines Einsatzes soll es durch das zweite Kommando aus der Wilhelmsburg und andere Einheiten auf 500 Soldaten aufgestockt werden.