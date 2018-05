Ulm Open Airs und Festivals in der Region

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Die Festival-Saison in der Region hat begonnen. Welche Stars kommen, welche Konzerte sind schon ausverkauft, wo muss man sich sputen?

Santana und Dieter Thomas Kuhn, Asaf Avidan und Tocotronic, Klaus Doldinger und die Kelly Family: Um internationale und deutsche Stars unterschiedlichster Stilrichtungen live zu erleben, müssen Ulmer und Undulmherummer in dieser Festival-Saison nicht unbedingt weit fahren. Und für viele der Konzerte gibt es noch Karten.

Ulmer Zelt

Vergangene Woche hat in der Friedrichsau die 32. Spielzeit des Ulmer Zelts begonnen. Sie geht bis 7. Juli. Dort sind bereits etliche Abende ausverkauft: So gibt es für die Roxy Open Stage am Montagabend, den „Ulm Moves“-Tanzabend „Shortcuts“ (13. Juni), für Hagen Rether (17. Juni), Jochen Malmsheimer (24. Juni), die A-cappella-Truppe Naturally 7 (27. Juni) und die High-Voltage-­Varieté-Abende (30. Juni/1. Juli) keine Karten mehr.

Tickets gibt es aber noch für Highlights wie Asaf Avidan (2. Juni) und die Donots (8. Juni), Nazareth (22. Juni) und Meret Becker (23. Juni), 5 Sterne Deluxe (29. Juni), Calexico (5. Juli) und Marcus Miller (7. Juli)

Meinloh-Forum

Am kommenden Wochenende geht das 20. Umsonst-und-Drau­ßen-­Festival im Söflinger Meinloh-Forum über die Bühne. Am Donnerstag spielen dieselben Musiker unter dem Namen Shine On Pink-Floyd-Klassiker (19 Uhr), die als More Black später am Abend Deep Purple covern (21 Uhr). Am Freitag spielen die Biberacher Mischa (19.30) vor der Gitarristin Insa Reichwein alias Pinski (20.30) und als Headliner die deutsche Band Jupiter Jones, die auf Abschiedstour ist (21.45 Uhr). Am Samstag wird es rockig mit den Ulmern Alive (19.30), es folgen slowenischer Heavy-Blues-Rock mit Stray Train (20.30) und schließlich The New Roses (21.45 Uhr).

Sommerbühne am Blautopf

Am 13. Juli geht es mit der Sommerbühne am Blautopf los, mit Siyou & Band und Gospelchor; das Finale am 11. August bestreitet Jazz-Legende Klaus Doldinger mit seiner Combo Passport. Ausverkauft ist bereits Gerhard Polt (4.8.). Aber es gibt noch Tickets für attraktive Konzerte, etwa des SBO Slavko Benic Orkestr, das am 20. Juli Funk, Latin und Jazz an den Blautopf bringt, für den souligen Ola Onabulé (21. Juli) und für Anne Haigis (5. August).

Münsterplatz

Dieter Thomas Kuhn wird am Schwörwochenende den Münsterplatz in ein Schlagerparty-Areal verwandeln. Für das Konzert am 22. Juli sind bislang rund 4000 Tickets verkauft, 6500 „werden wir wohl schaffen“, sagt Veranstalter Carlheinz Gern von „Gern Geschehen“. Ein zweites großes Pop-Open-Air auf dem Münsterplatz gibt es, anders als angedacht, dieses Jahr nicht.

Wiblinger Klosterhof

Ursprünglich war Latinrock-Legende Santana ein Kandidat für den Münsterplatz gewesen – er kommt nun tatsächlich nach Ulm, aber in den Wiblinger Klosterhof, am 18. August. Wer den Gitarristen und seine Band erleben mag, sollte sich aber demnächst um Tickets bemühen, es sind keine 500 Karten mehr zu haben.

Im Klosterhof gibt es Mitte August wieder an vier Abenden Open-Air-Vergnügen mit einem vielfältigen Programm, veranstaltet von Provinztour und der SÜDWEST PRESSE. Für die Kelly Family (16. August), deren Comeback eine echte Erfolgsgeschichte ist, sind bereits alle 6000 Tickets weg, das Konzert ist restlos ausverkauft. Am 17. August kommt Lina Larissa Strahl, die jüngere Menschen vor allem als Bibi Blocksberg in den „Bibi und Tina“-Filmen kennen, die aber auch – einfach als Lina – Musik macht; dafür gibt es noch reichlich Tickets. Am 18. August ist dann Santana dran und am 19. August der deutsche Popstar Clueso; für diesen Abend sind knapp 2000 Karten verkauft.

Obstwiesenfestival

Tocotronic und Von wegen Lisbeth sind die Zugpferde beim Obstwiesenfestival bei Dornstadt (16.-18. August). Außerdem kommen Hinds, Granada, Av Av Av und Goldroger, Voodoo Jürgens, Dz Deathrays, Dengue Dengue und Naked Lunch, Jonthan Bree, The Whiskey Foundation, Go Go Gazelle und mehr. Der Vorverkauf muss aber keinen kümmern, den auf der Obstwiese heißt es „umsonst & draußen”.