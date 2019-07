Die Band Pur spielte erneut im ausverkauften Wiblinger Klosterhof ihre größten Hits und begeisterte 6000 Fans an einem wie gemalten Open-Air-Abend. Was für eine Stimmung, welch emotionale Wucht: Ein Pur-Konzert ist inzwischen längst mehr als nur ein Musik-Ereignis. Hier werden fröhliche Live-Rituale gefeiert und die Stimmen im Publikum zum gewaltigen Chor formiert. Die Fans wissen und wollen das genau so. Vorfreude ist im Wiblinger Klosterho...