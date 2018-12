Comedy Oliver Pocher reißt im Stadthaus Witze

Ulm / Christa Kanand

Fast zehn Minuten Verspätung. Starallüren? Nee, Verkehrsstau. Dann geht’s rund bei Oliver Pocher im vollen Stadthaus – live oder per Video-Clip, mal als blonde „total geile Bitch“, als Angela Merkel oder Trump. Nach fünfjähriger Bühnenpause ist der 40-Jährige mit seinem neuen interaktiven Live-Programm „#Sozialmediabitch“ flott unterwegs.

Der dreifache Vater, seit einer Weile getrennt von Sandy Meyer-Wölden, dafür neu verliebt, ist durch 20 Jahre Mattscheiben-Präsenz bekannt, durch Schlagzeilen zu seinem Liebesleben und Vermögen, aber auch durch sein Talent für Fettnäpfe. Maßgeschneidert auf eine jüngere Zielgruppe hält sein Humor mit großer Klappe, teils unter der Gürtellinie, zweieinhalb Stunden den Lachpegel hoch. Bei Sprüchen wie „Manche sollten sich nicht fortpflanzen“ oder „Zum Abtreiben zu spät“ angesichts hässlicher Kinderfotos bleibt aber das Lachen im Halse stecken.

Publikumsnah powert, palavert und parodiert sich der Dampfplauderer durch den Abend. Seitenhiebe zielen auf Erdogan, AfD, Heidi Klum, Helene Fischer, Dating-Partnersuche, Bewertungsportale. In Video-Interview-Szenen schießt er sich auf Jogi Löw und Mesut Özil ein, auf den Youtube-Hit „Senorita“ und besonders auf Lieblingsfeind Boris Becker, der ja auch mal mit Sandy Meyer-Wölden zusammen war. Dabei schlüpft der Comedian, toll von der Maske hergerichtet, mit sichtlichem Spaß an eigenen Witzen gekonnt in etliche Rollen und eigene Kunstfiguren.

Wie hat Social Media unser Leben verändert? Influencer – früher eine Krankheit, heute ein Berufsbild, sagt Pocher. Einige der 300 Fans gewähren Einblicke in ihre Accounts und Profile, was – nicht ohne Längen – über Leinwand verfolgt wird. Ob Snapchat, Instagram, Facebook, Youtube, Tinder, Lovoo, WhatsApp, Selfie-Manie, Chatten oder Posten: Wie Pocher durch die Netzwerke mäandert, das war Futter für die Facebook Generation.