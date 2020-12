Eine der großen Baulücken in der Ulmer Innenstadt verschwindet. Die Neue Pressegesellschaft (NPG), die die SÜDWEST PRESSE herausgibt, will auf dem Grundstück zwischen dem jetzigen Pressehaus am Olgaplatz und der Hem-­Tankstelle ein neues Medienhaus bauen. Das Vorhaben wurde im Bauausschuss vorg...