Linie 2 Olgastraße nachts kurzfristig gesperrt

Ulm / cl

In der Nacht von heute, Mittwoch, auf Donnerstag, 17. Mai, wird die Olgastraße in Fahrtrichtung Oststadt in zwei Abschnitten voll gesperrt, um die Masten für die Linie 2 aufzustellen: Von 22 bis 24 Uhr zwischen der Wengengasse und der Tiefgarage Salzstadel. Der Verkehr wird über die Neutorstraße umgeleitet. Anschließend, von 1 bis 3 Uhr, ist der Abschnitt zwischen Keltergasse und Wengengasse gesperrt. Der Verkehr in Richtung Oststadt wird über die Straßenbahntrasse geleitet. In der Nacht von Freitag, 18. Mai, auf Samstag, 19. Mai, ist die Olgastraße von 21.30 Uhr an Richtung Hauptbahnhof zwischen Salzstadel und Neutorstraße kurzzeitig voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.